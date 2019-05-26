〈北部〉北橫快規劃案 宜縣將函中央研議

2019-05-26

〔記者游明金／宜蘭報導〕國五雪隧假日塞車問題難解，宜蘭縣議會要求縣府爭取興建第二條高速公路。縣府交通處指出，一九九二年，國道新建工程局曾提出北橫快速道路構想，有桃園、新竹兩路線在巴陵會合後進入宜蘭，當年估計工期十四年，總經費四千一百多億，但行政院在九二一地震後，原則上不再開闢高山公路，如果以現今物價計算，經費也勢必爆增，縣府會再函請中央研議可行性。

27年前中央提出 後來夭折

國道新建工程局在一九九二年，曾辦理「台灣區快速道路系統整體路網規劃總報告」；其中，有一條北橫快速道路，從桃園、新竹連接宜蘭。依據規劃內容，桃園從大溪到巴陵（約三十一公里）、新竹從竹東到巴陵（約三十五公里），兩條路線在巴陵會合穿越中央山脈進入宜蘭（約四十九公里）。

從桃、竹穿中央山脈進宜蘭

縣府交通處表示，三路段全長一百一十五公里，須興建十八座隧道共六十五公里，占六成五的比例，其中最長十九點三公里，遠超過目前雪山隧道十二點九公里，至於行車時間，桃園至宜蘭目前約需一百一十一分鐘，興建北橫快可縮短為九十七分鐘，節省十四分鐘，新竹到宜蘭目前約一百六十一分鐘，北橫快可縮短為九十六分鐘。

交通處指出，這項規劃案是廿七年前的報告，當年預計工程工期是十四年，以一九九二年物價指數概算至二○○六年完工，總經費要四千一百六十七億元。

不過，國道新建工程局後來因政策考量，不再興建國道後就併入高速公路局，此案胎死腹中；且九二一地震後，行政院對於高山公路，原則上不再開闢也不輕易拓寬，政策與環境都有極大變化，縣府認為北橫快速道路不易通過。

政策不闢高山公路 恐不易過關

縣府指出，北橫快建設經費龐大，非縣府所能支應，且屬國家重大建設，應由中央規劃興建，既然議會認為有需求，縣府將函請中央研議。

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