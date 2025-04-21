白煙或黑煙？ 解密梵蒂岡「閉門會議」如何選出下任教宗

西斯汀小堂屋頂的煙囪若冒出黑煙，表示樞機主教團還沒選出新教宗。（法新社資料照）

2025/04/21 20:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕教宗方濟各（Pope Francis）逝世，享壽88歲。全球14億天主教徒的目光聚焦梵蒂岡西斯汀小堂（Sistine Chapel）的煙囪：白煙裊裊，意味新教宗誕生；黑煙升起，則表示樞機團尚未達成共識。這一充滿神秘與儀式感的選舉過程，核心在於「教宗選舉秘密會議」（Conclave）。

國家公共廣播電台（NPR）報導，「Conclave」源自拉丁文「cum clave」，意為「用鑰匙鎖上」。美國天主教大學教會法教授馬滕斯（Kurt Martens）指出，這傳統始於13世紀。當時，樞機們因近三年未能選出新教宗，當局將他們鎖入房中，只提供麵包與水，催促決議。最終選出的教宗額我略十世（Pope Gregory X），遂規定未來選舉須採此閉門會議形式，以免宗座長期空缺。

請繼續往下閱讀...

教宗逝世後，總務樞機（Camerlengo）肩負重任，需正式確認教宗死亡，並在選出繼任者前管理聖座事務。現任總務樞機為美國籍的法雷爾樞機（Cardinal Kevin Farrell）。坊間傳聞總務樞機會以銀槌輕敲教宗額頭三次驗證死亡，但馬滕斯澄清，這儀式自1878年教宗庇護九世（Pius IX）去世後已廢除。

教宗葬禮為期9天，哀榮並重。隨後，樞機團團長召集所有80歲以下的樞機選舉人（目前共138位）前往梵蒂岡。選舉期間，他們入住聖伯多祿大殿（St. Peter’s Basilica）旁的聖瑪爾大之家（Domus Sanctae Marthae），一處簡樸的旅館式住所。教宗方濟各生前也選擇在此居住，捨棄奢華的宗座宮殿。

選舉啟動前，樞機們從保祿小堂（Pauline Chapel）列隊步向西斯汀小堂，齊聲吟唱聖歌。進入小堂後，他們手觸福音書，以拉丁文宣誓保密，違者將受絕罰（excommunication）。隨後，教宗禮儀總監高喊「Extra omnes!」（非相關人員請離開！），大門緊鎖，與外界隔絕，只剩煙囪傳遞結果。

投票首日傍晚進行一輪，此後每日上下午各兩輪。若無人獲三分之二多數，選票將被焚燒，加入化學藥劑產生黑煙；若新教宗誕生，則冒白煙。過去用濕乾稻草區分煙色，如今已改用化學方式，確保清晰可辨。

近代教宗選舉多不冗長，20世紀以來皆於4天內結束，方濟各即在第二天當選。勝選者獲問是否接受選舉及欲用名號後，將換上預備的三種尺寸教宗袍。最後，首席助祭樞機登上聖伯多祿大殿陽台，向廣場信眾宣告「Habemus Papam!」（我們有教宗了！），新教宗隨即現身，賜予首次宗座祝福（Urbi et Orbi）。

西斯汀小堂的煙囪白煙裊裊，意味新教宗誕生。（法新社資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法