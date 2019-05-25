〈北部〉竹市517水災元凶 議員直指布袋蓮

2019-05-25

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕「難道兇手是布袋蓮？」竹市五一七水災過後，新竹市議員李妍慧持續追查淹水原因，認為水利會的灌溉溝渠無法即時清淤，以致於巨量布袋蓮塞住閘門，希望水利會能善加處理。

水利會允更積極疏浚

對此新竹農田水利會總幹事魏賢堉表示，平日工作站都有清淤，他懷疑可能是大水將上游的布袋蓮沖到下游閘門，以致於塞住，他說水利會今後將會更積極清淤疏浚。

日前李妍慧跟里長會勘、工務處討論，並視察許多地點，綜合各方意見，發現港北大排往上游的港北溝支線，水閘門一分為二，靠出海口一方歸市府管理、靠上游一方歸水利會管理。靠水利會一方有超級大量的布袋蓮密集佈滿整個溝面，在水災過後的第五天才有人開始清理，懷疑是否是布袋蓮阻塞水道造成排水困難。

疑港北大排閘門被塞

李妍慧說，水利會的灌溉系統與市排區排相連接，若水利會不定期清理而造成淹水，卻無法及時要求水利會清溝，誰該負責？港北此區過去淹水都不嚴重，為何此次積水超過十個小時不退？且水利會長期只管灌溉不管排水，港北地區沒有大的排水系統，排水多靠農田灌溉溝渠，水利會對溝渠清圳不積極，多處阻塞或植物阻擋水道暢通，又不屬市府直接管轄，無法即時配合。她要求水利會積極因應汛期來臨的應變措施，否則受災的是許多新竹市民。

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