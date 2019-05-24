〈南部〉台商回流台南 投資金額逾186億元

2019-05-24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應美中貿易戰台商回流潮，市府加速投資政策，南市經濟發展局昨日表示，目前投資中或已通過審核的回流台商有八案，總投資金額將達一八六．七億元，另審查中或洽談中的有六案，顯示台商為因應美中貿易戰影響，積極佈局全球，優先回台擴大生產規模持續加溫。

擴大在台南投資的台商，包括得力實業、東陽實業、堤維西交通、啟碁、岱稜科技、敬祐科技等多家，估計將創造三四六○個就業機會。

經濟發展局並指出，持續與中央部會、企業廠商合作，解決用地問題，例如近期完成開發的「新吉工業區」已核准一一九家廠商進駐，其中第五、六區供廠商設定地上權及只租不售土地尚有十四．六公頃土地可供廠商設廠。

此外，「七股科技工業區」預計今年下半年啟動開發及招商，將提供七十七．五公頃設廠用地，而目前正辦理重劃的「麻豆工業區」，預估明年十二月約有九十公頃土地可提供廠商進駐設廠；同時也協助民間報編工業區、開發工業廠房，並投入未強化利用土地資訊收集與媒合，以活化更多產業用地。

經發局表示，協助加速各項審查許可及發證（照）等行政流程，更針對廠商遭遇的各項投資障礙隨時召開跨局處會議，在第一時間解決問題，重大投資案件則由市長黃偉哲親自主持召開投資會報或協調中央協助解決，讓廠商放心投資與量產，打造台南為投資首選城市。

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