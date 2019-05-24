〈北部〉平鎮棒球場重建 8月底前完工

2019-05-24

〔記者許倬勛／平鎮報導〕市立平鎮棒球場前年十一月動工重建，原訂去年完工，卻傳廠商因財務周轉不靈，導致工期一再延宕，地方不滿聲音漸大，四月時多位市議員提出質詢，當時市府體育局掛保證進度逾九成、可望及早復工，但昨市議員黃敬平突擊檢查，只見現場堆滿建材、草坪部分仍是荒地未整；體育局人員解釋，因有變更設計等問題，經與廠商協調後確定展延工期，但有信心在八月底前完工。

議員突檢 現場堆滿建材

平鎮棒球場是南桃園重要的體育場地與訓練基地，因使用逾四十四年，建物老舊常漏水且消防、照明設施都不足，體育局挹注一．七億元拆除重建，新建包括棒球場主體、室內練習場及射箭場，另規劃投打練習場、重量訓練室、住宿空間等。

地方引頸期盼許久，工程卻一波三折，棒球場前年十一月動工重建，原訂去年完工，卻因包商變更設計、財務周轉不靈等因素，從去年底工程開始停擺。市議員黃敬平四月時提出質詢，體育局答覆工程進度已逾九成，五月初會與廠商召開協調會，盼及早復工；不過黃敬平昨至現場突擊檢查，發現工地凌亂堆滿建材、草坪部分仍是荒地未整，憂心工程又要延宕。

體育局解釋，經與廠商協調後達成共識，已於兩週前復工，財務爭議待完工後解決，目前已完成棒球場主體建物、棚架、射箭場等。另草坪因養護問題，會在完工前才進行整頓，有信心於八月底前全數完工。

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