〈南部〉知本溫泉地熱發電 成本低效益高

2019-05-21

〔記者張存薇／台東報導〕推動綠能發電，台東豐沛的地熱是重要選項之一。台東大學和工研院合作，在知本溫泉區嘗試利用溫泉降溫的溫差以發電晶片成功發電，東大教授朱力民說，和傳統蒸汽發電相比，新方法以成本低、效益高使用空間也小，已申請專利，未來希望逐步推廣。

利用降溫的溫差發電 東大申請專利

東大綠色與資訊科技學士學程教授朱力民與知本ㄚ ㄧㄚ旺溫泉度假村合作，帶領學生在溫泉井旁設地熱發電系統，學生每天也必須到場記錄發電狀況，朱力民說明，傳統方式為挖較深的地熱井、有較大的溫泉水量，再以蒸汽帶動渦輪機發電，新的方式則是「熱電發電技術」，也就是利用溫泉必須降溫後才能使用的溫差發電，且設備採用陣列式，節省空間。

他說明，以知本溫泉為例，都是沸騰溫泉，溫泉水高達一百度，業者再引約廿度的山泉水降溫後供遊客泡湯使用，其間的溫差越大、發電效率越好。

實驗一口井可提供15支燈管夜間照明

現有小型實驗設備為一口井每天廿四小時持續發電，白天可利用電池把電力儲存起來，每小時可發電兩百瓦，提供溫泉業者停車場十五支燈管夜間照明使用，未來計畫再擴充發電模組研究團隊推估，若每口井可擴充至每小時發電一千瓦，ㄚ ㄧㄚ旺五口井每月總發電量達三千六百度，大約可提供十六戶、每月平均用電在兩百七十度的家庭使用。

邱姓溫泉業者說，現在技術越來越進步，不要小看每口溫泉井一點點的電量，如果「螞蟻雄兵」大家一起來，台灣哪怕沒電？十分支持東大師生的綠能發電試驗。

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