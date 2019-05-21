〈南部〉台企銀挺台南綠電 提供200億融資

2019-05-21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市政府加速推動陽光電城2.0計畫，昨日市長黃偉哲與台灣中小企銀董事長黃博怡，代表雙方簽署「台灣企銀綠能產業融資」合作專案，期望藉由台灣企銀提供的二百億元專案資金，提升台南再生能源設置量及綠電比率，帶動新一波綠能產業榮景，實現環境永續發展的目標。

昨與黃偉哲簽署合作專案

黃偉哲表示，綠能是能源中對環境相對友善的選項之一，台南具備全台灣最好的日照時數，作為一個日照充足、強調再生能源的城市，從前行政院長賴清德於市長任內、到代理市長李孟諺任內，逐年推動太陽能發電，已經具有卓越成就，年發電量達十．一億度，相當於三．六八座曾文水力發電廠的年發電量，年減碳量達五十六萬噸，等同於一七二四座台南公園的年減碳量，市府發展太陽能光電可說是不遺餘力。

提供綠電業者資金來源

黃偉哲也稱讚，台灣企銀企業文化深具環保綠能概念，更擁有創新意識來推動太陽能發電的融資專案，日後希望在市政府、台灣企銀與信保基金的合作下，能夠提供業者良好的資金來源，確保綠能產業的發展能夠持續穩定推動，未來進展順利後，能再增加融資額度。

黃博怡說，他中學就讀台南一中，除對台南有獨特感情之外，雲嘉南平原的日照條件好，不論魚塭、海邊鹽田、工廠廠房及住宅，都能有太陽光電發展空間，因此希望提供優惠專案，協助台南發展綠能大建設。

市府打造綠電自給自足示範場域

南市推動陽光電城計畫，至二○一九年四月底，同意備案的總案件數已達五五九一件，裝置容量約七八三百萬瓦，年發電量達十．一億度。經發局表示，南市自二○一一年開始啟動陽光電城計畫，隔年起便加速推動綠能專案貸款，陸續與華南、永豐、國泰世華等多家銀行簽訂合作方案，這次台灣中小企銀專案貸款總額度二百億元，可提供轄內企業廠商充足多元的資金選擇，購置再生能源、節約能源及污染防治設備所需資金，進而促使南市再生能源設置量及綠電比率提升，建立低碳經濟型態，打造全台第一個綠電自給自足的示範場域。

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