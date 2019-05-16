〈北部〉遭疑包庇托嬰中心超收 新竹市社會局開罰39萬

2019-05-16

〔記者蘇芳禾、王駿杰／連線報導〕虐童、虐嬰事件頻傳，時代力量立委黃國昌昨在立法院社福及衛環委員會質詢衛福部，新竹市「玉兒托嬰中心」將幼童藏在陽台和倉庫，新竹市政府只裁罰最低的六萬元，是否合適？「我們授權給地方政府，結果處理的狀況是包庇，罰六萬根本是笑話！」

衛福部︰五月內調查出結果

對此，新竹市政府社會處指出，已針對該托嬰中心（三分館）超收、藏小孩等違規項目，個別開罰，共計三十九萬元。衛福部次長薛瑞元也表示，（裁罰）應該可以做檢討，會在五月內產出調查結果。

黃國昌︰罰六萬根本是笑話

黃國昌指出，玉兒托嬰中心超收三十九名嬰兒，還把小孩藏起來，依照兒少法，地方政府可以罰六萬至六十萬元，新竹市政府卻只罰六萬元，超收一個學生的學費大約兩萬元，超收三十九人的不法所得就有七十八萬元，業者當然會選擇違規，因為地方政府都輕輕放掉。

黃國昌質疑，該托嬰中心四月抓到一次違規，是否為第一次？若不是初犯，過去發生過幾次？是否有人幫忙托嬰中心關說？黃國昌的投影片也指出，托嬰中心園長多次警告員工，自己與社會處、民意代表很熟，不用想要檢舉她，根本沒在怕。

社會處︰三分館已個別開罰

竹市社會處指出，玉兒托嬰中心、玉兒托嬰中心科園分校及玉兒托嬰中心龍山分校等三家托嬰中心超收違法事實，已依「兒童及少年福利與權益保障法」第一○八條及市府處理違反兒童及少年福利與權益保障法事件統一裁罰基準，規定三家托嬰中心已各處首次開罰上限七萬元罰鍰。

另外，社會處表示，因業者規避稽查，惡意將幼童藏匿於陽台、倉庫等非托育空間等，罔顧送托幼童安全及身心健康，市府也依「兒少權法」第一○七條及市府處理違反兒童及少年福利與權益保障法事件統一裁罰基準，針對三家托嬰中心各處新台幣六萬元罰鍰，三館共計三十九萬元。

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