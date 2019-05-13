〈北部〉《竹北市環北路一段二八六巷》台元科技園區捷徑 居民叫苦

2019-05-13

〔記者黃美珠／竹北報導〕新竹縣竹北市環北路一段二八六巷，已成台元科技園區上班族愛走的捷徑，但因無法會車又沒任何控管措施，住戶上班、上學寸步難行，昨向縣議員林增堂陳情。

新竹縣府表示，有必要邀請台元在內的相關業者共同會勘，目前以尖峰時段單向管制最能立竿見影；新竹縣警察局則表示，可以透過號誌調整適當秒差疏解。

住戶上班上學寸步難行

陳情居民徐鏡朋、劉明峰說，這條巷子約五百公尺，可聯絡一一八號縣道與環北路，西側出口的對面就是台元科技園區大門，因台元旁的中山路、一一八號縣道、縣政二路及環北路，上下班車流多，園區多數上班族改走此巷作為捷徑。

但巷子路幅太窄，機車、行人與汽車會車不慎可能翻落一旁的稻田。巷子裡還有三處共卅公頃的市地重劃住宅區，其中一處已有上百戶陸續入住，未來交通只會更糟！

議員將邀相關單位會勘

林增堂說，將找相關單位會勘評估，看是否能先調整號誌秒差緩解，再爭取原路拓寬或在中山高東側新闢一條南北走向的道路，銜接中山路與一一八號縣道交會處以分散車流。

公所將爭取經費建地下道

竹北市長何淦銘說，市公所規劃在縣政二路、環北路口新建地下道徹底解決台元周邊的塞車問題，月底他將到中央簡報爭取經費。

至於是否拓寬該巷？願配合縣府會勘評估；台元科技園區也表示，願配合縣府疏導措施。

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