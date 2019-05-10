〈中部〉北港日式宿舍群擬拆惹怨 水公司：暫緩

2019-05-10

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林北港水道頭文化園區四間日式宿舍，自來水公司日前公告要在本月底拆除，地方文史工作者發起搶救，將在今天向自來水公司董事長魏明谷陳情，盼能修復、保留做為地方文化創意基地；自來水公司表示，拆除作業已暫緩。

4間宿舍 興建逾50年

北港水道頭文化園區是北港第一淨水廠，日治昭和年間興建，其中最著名的十角水塔及機具設施，被雲林縣府指定為縣定古蹟，另日式建築的廠長宿舍、員工宿舍、辦公室、唧筒井為歷史建築群。

廠長宿舍及及四間員工宿舍群正由雲縣府爭取二千萬元進行修復中，同樣在園區內緊鄰東興街的四間員工宿舍，自來水公司卻公告要在五月廿七日至六月三日拆除，在地方引起反彈。

北港工藝坊館張蔡享潤在臉書PO文「這麼漂亮的地方，千萬別拆掉啊！我要發起認養活動。」許多民眾按讚及留言支持。

結構完整 在地人搶救

蔡享潤及地方文史工作者黃水水指出，水公司要拆除的四間老房子，也是水公司員工宿舍，雖是在戰後才興建，但整個格局跟日治時期的日式建築一模一樣，且已超過五十年，因閒置一段時間屋頂有些破損、塌陷，但整體結構及內部格局保留完整，看到水公司要拆除的公告，地方許多人很錯愕，希望能保留活化。

蔡享潤表示，北港有很多傳統藝師，希望水公司能保留、修復，未來與歷史建築的宿舍群結合活化，提供地方藝師、文創者進駐，讓水道頭文化園區成為北港文創基地。

縣府：需先進行文資評估

縣府文化處指出，水公司公告要拆除的四間宿舍群，並不在縣府指定歷史建築群範圍，但依文資法規定，公有建造物及附屬設施群興建超過五十年，處分前主管機關應進行文化資產價值評估，針對地方保留的聲音，縣府已向水公司反應，也將函文請水公司依文資法相關規定辦理。

自來水公司第五區管理處副處長張煥獎指出，因房舍屋頂塌陷，擔心有遊客誤闖，基於安全考量擬拆除，由於地方有不同意見，拆除作業已暫緩，後續將與縣府、地方民眾進一步討論，做出最好的處置方式。

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