〈台北都會〉果菜魚市中繼市場增2.75億 柯文哲動支二備金

2019-05-09

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲曾表示「任內不追加預算」，但對於一四○億元的第一果菜及魚類批發市場改建工程，卻增二．七五億元用於堤外中繼市場冷凍設備，且不循法定追加預算程序，動支市長今年的九．六五億元第二預備金，依法僅送議會備查，免經審查表決，議員只能發表意見。全案昨下午於台北市議會闖關，國民黨、民進黨議員齊聲質疑，但議長陳錦祥僅能決議該預算保留決標。

柯曾表示「任內不追加預算」

市場處長陳庭輝說明，該市場改建起初規劃魚市場於堤外中繼，柯文哲上任後，在前議員童仲彥等建議下，改為魚市、果菜市場於堤外中繼，由於水利署對堤外中繼有疑慮，導致計畫改為魚市場堤外中繼、果菜市場堤內中繼，工期延長，原本堤外兩、三年冷凍設備需求期延長為六、七年，所以動支二備金。

議員︰動支逾1/3二備金 規模太大

議員李建昌質疑，柯文哲曾宣稱不會追加工程預算，如今卻動用二備金新增中繼設施工程，試問過去十年有哪一筆預備金動支有超過兩億元？現場議員也普遍認為，台北市政府一口氣動支逾三分之一二備金規模太大，違反常規；議員潘懷宗更認為，追加這麼多錢，代表規劃錯誤，要求市府追究相關人員責任。

僅須送議會備查 免經審查表決

現場議員們討論，是要退回該動支預算？抑或交付議會委員會審查？但最後發現，由於二備金僅須送至議會備查，不用經審查表決。議員秦慧珠抨擊，市府不要以為議會只是橡皮圖章，此案不尊重預算審查。議員高嘉瑜指，過去二備金動用爭議不勝枚舉，市長如何使用須面對大眾檢驗，希望市府能回去思考及檢討。

議長裁示 保留該預算決標

議長陳錦祥裁示保留該預算決標；對此，陳庭輝回應，從市長批准動用二備金當下，北市府已將標案上網公告，已有廠商投標，並完成資格審查，五月十四日將進行評選；針對議會決議，會先保留決標。

簡舒培︰柯不循正常管道 規避監督

為何預算編在二備金會惹爭議？議員簡舒培指出，二備金相關支應辦法明訂，金額用於臨時、突發事故，屬市民救命錢，也免經議會審查表決，如過去北市府曾緊急調錢支應ＳＡＲＳ災難；因此，依「預算法」等規定，市府相關公共工程應編列預算，由議會監督把關，如今柯圖方便，不循正常管道追加預算，規避議會監督。

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