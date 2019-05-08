〈北部〉機捷台北站接駁車 效益不如預期

2019-05-08

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園大眾捷運公司從元月十四日起，與機場捷運A1台北站周邊八家旅館業者合作，提供免費接駁微循環公車，方便旅客從A1台北站搭乘機捷，但是公車搭乘率只有七．三五％、人均成本高達三七五元，比計程車還要貴，多名市議員認為如此政策根本是浪費；桃捷公司董事長劉坤億表示，這項計畫會試辦到年底，如果仍成效不佳，將會停駛。

劉坤億說，微循環巴士提供A1台北站前、後站兩條路線各十六趟次、每天卅二趟次，開車時間為上午九點至下午五點，班距約廿到卅分鐘，可服務住在台北火車站周邊旅客便捷搭乘機捷，每月費用四十五萬元，目前每天的載客量為四十人，會持續宣傳增加運量，並對旅客需求滾動式檢討，若試辦期間未達政策目標，會務實考慮是否續辦。

議員林正峰、黃婉如、萬美玲認為，微循環巴士每月費用四十五萬元，以每月卅日計算、每日花費一萬五千元，但每天的載客量僅四十人，人均成本為三七五元，由於微循環巴士所服務的是A1台北車站周邊旅館乘客，這些乘客即使搭乘計程車也不過一百多元。

議員們認為，微循環巴士滿載為十七人，每日最大載客量為五四四人，但日平均只有四十人搭乘，搭乘率僅七．三五％，如此的搭乘率不如廢除。

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