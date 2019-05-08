〈中部〉《台中》中稅AI可比上線 節省74萬人力成本

2019-05-08

〔記者張菁雅／台中報導〕地方稅務局結合人工智慧（AI），去年八月啟用智能客服系統，提供民眾廿四小時全年無休的即時諮詢服務。地稅局長沈政安七日在市政會議報告執行成果，不到一年已累積四萬多筆提問數，共節省民眾等候時間二七五五小時、搜尋時間一三五五小時。另節省地稅局人力成本三四四四小時，約七十四萬三九○四元。五月報稅季已展開，提醒民眾可多加利用。

去年8月啟用 有4萬多筆提問數

沈政安表示，「中稅AI可比」是全國唯一雙管齊下的LINE、Web網頁稅務諮詢智能客服，提供民眾廿四小時全年無休即時服務，除了回答各項稅目問題，並有稅額試算、線上申辦服務等完整服務，自去年八月啟用以來，累積四萬多筆提問數，民眾滿意度達四．三顆星。

沈政安指出，「中稅AI可比」也串接中區國稅局人工智能客服「國稅AI小吉」，擴大服務範圍，民眾可在同一平台上查詢地方稅與國稅。

根據地稅局估算，智能客服上線以來，一共節省民眾等候時間為二七五五小時、等候成本約卅八萬五千七百元；節省民眾搜尋時間一三五五小時、搜尋成本十八萬九千七百元。

未來可望加入真人文字及對話

沈政安說，許多人擔心AI會取代公務人員，但適當運用人工智慧可幫助公部門減少運作成本、增加行政效率與效能，也減少民眾等待時間，達到雙贏效果，未來將持續提高智能客服精準度，適時介接真人文字服務，提供情境式有溫度的對話，創造更優質的納稅服務環境。

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