〈北部〉桃園市中壢、龍潭表揚模範母親 鄭文燦：人生典範

2019-05-06

〔記者李容萍／桃園報導〕市長鄭文燦昨天分別前往中壢區公所及龍潭區婦幼館出席模範母親表揚活動，分別表揚七十七名、卅二名模範母親。

鄭文燦表示，魯冰花種在茶園的茶樹間，冬季種植、春季凋萎後成為茶樹的養分，是客家的生活智慧展現；客家人就將魯冰花視為客家母親的代表，象徵犧牲自我、照亮下一代的精神，每位接受表揚的模範母親都是千中選一，都是人生的典範，也期盼所有的家人在這母親節前，能對母親說一聲「媽媽，我愛妳」。

中壢區表揚二名高齡的模範母親，分別是九十五歲的周淑貞及九十四歲的鄧王得妹。周淑貞的丈夫為駐防部隊的職業軍人，養育二女三子的重責大任都落在她身上，且在先生過世近十年來，她帶頭里內資源分類及回收、垃圾減量，參與社區照顧關懷據點、Ｃ級巷弄長照站的運作；鄧王得妹年幼時，仍是日治時代，生活十分清苦，她克勤克儉，協助母親照顧弟妹維持生活。

龍潭區表揚的模範母親，最年長的是九十四歲八德里馮陳英妹，她養育十個子女，年輕時不辭辛勞賣菜拉拔孩子們長大成人，無私的愛成就了每個孩子，令人動容。

中壢區公所在表揚會場安排特技、樂團表演，也提供各式點心、甜品與免費按摩服務，同時打造英倫風愛的電話亭拍照區，成了模範母親和家人拍照、打卡的熱門據點。

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