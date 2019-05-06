〈北部〉桃園區三民路人行道上設機車格 桃園市府評估

2019-05-06

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕成立逾六十年歷史的南門市場，是桃園區最大傳統市場，堪稱桃園人的廚房，去年底市府在「公廿四公園」（南門公園）興建地下停車場，提供民眾停放汽、機車，但公園旁三民路人行道仍有機車違停問題，加上有民眾反映許多長者不良於行，建議在南門公園的人行道上劃設機車停車格，但有人認為已有停車場可以停車，沒必要再設停車格，認為此舉浪費公帑，引發兩派意見。

南門市場違停嚴重 要求劃車格

市府新建工程處長曾清祥表示，預計花四十五至五十萬元，在靠近四里集會所的三民路巷弄及靠南門公園側的三民路人行道上，劃設五十六至六十個機車停車格，三民路巷弄的工程預計一週後先行施作，可提供廿餘個機車停車格；三民路上人行道是否劃設機車停車格，會再與市府交通局評估。

方便年長者、浪費公帑 引爭論

南門公園地下停車場與南門市場約有二百公尺的步行距離，許多機車族貪圖方便，因此仍將機車違規停放人行道上。另有民眾反映，長者採買完還得提著大包小包爬上爬下，對於不良於行的長輩體力來說會是一大負擔，且常有年長者會將機車臨停在路邊，盼市府能體恤年長者需求，就近在人行道上劃設停車格。

市府：因應地方需求 巷弄先劃設

如此建議引來相反意見，認為市府已花大把公帑興建地下停車場，機車停放按次計費僅收費十元，且即便是使用量最高的時段，停車格也停不滿，沒有必要再多花錢增設機車停車格，且人行道上劃設停車格後，停滿機車不僅有礙觀瞻，也影響行人通行。

曾清祥說，由於地方提出需求，經多次會勘，決定在不造成行人路權下，先在四里集會所旁的巷弄劃設停車格，至於人行道上是否劃設，將再與交通局評估，倘若決定劃設，以不影響行人或輪椅族通行為原則。

南門公園地下停車場提供三四五個汽車位及六一五個機車格，日前也有民眾反映，許多人為了方便或省錢，將機車違停在人行道上，經警方加強取締後，已遏止違停亂象。

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