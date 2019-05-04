〈台北都會〉台北市立文獻館 出版陳水扁口述歷史

2019-05-04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕前總統陳水扁首本口述歷史回憶錄將在五月五日舉行新書發表會，台中監獄前天表示，有收到陳水扁醫療團隊提出的出席申請，仍在審理中。但台北市立文獻館昨卻已廣發採訪通知，指當天不但阿扁將現身，台北市長柯文哲也將出席參與座談會，另類「柯扁會」引發關注。

另類「柯扁會」引發關注

文獻館新聞稿中指出，該書內容敘述陳水扁早年於台南求學、北上深造、律師執業以至踏上從政之路的心路歷程，直到二○○八年卸任總統為止，共分為十章。

柯日前受訪被問到是否將出席該活動，他坦言有交代文化局按表操課，了解陳水扁出席是否違反保外就醫原則，一切按照規定。至於他自己是否出席，柯說，「沒有理由不去，把它當作歷史的一部分」。

市府︰郝龍斌等前市長 未來也會有

台北市政府副發言人柯昱安昨強調，陳前總統當過一任台北市長，對柯文哲市長來說，「過去的一切都是歷史」，因此安排台北市立文獻館協助出版口述歷史，未來包括郝龍斌等前市長，也會有相同安排。出席新書發表會代表柯文哲市長對於口述歷史的敬重，並無其他政治意涵。

2013年已做過馬英九口述歷史

文獻館說明，自二○一三年七月啟動陳水扁口述歷史計畫，前後歷經十次訪談才完成，且並非僅針對陳水扁，例如在二○一三年也曾做過前市長馬英九的口述歷史，而另一位前市長郝龍斌的訪談也正規劃中。

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