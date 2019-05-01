〈北部〉桃園市第3件公辦都更 龜山區山德段啟動

2019-05-01

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府成功推動中壢「中興巷公辦都更案」、桃園火車站前「東門停車場都更案」後，持續推動「龜山區山德段三七八地號等七筆土地都更案」，是桃園市推動的第三件公辦都更案，基地鄰近桃園火車站、巨蛋體育館，市府自即日起至六月廿七日止辦理公開評選，意者可至桃園市政府住宅發展處網站，洽詢電話：329-8600轉208。

即起至6月27日辦公開評選

住宅發展處長莊敬權表示，此案基地位於桃園市龜山區萬壽路二段、山鶯路交叉口東南側，鄰近桃園火車站、桃園巨蛋及龜山工業區，包含龜山區山德段三七八地號等七筆土地，合計面積五一三．八坪，使用分區為第一種住宅區，目前為國防部政治作戰局管理土地，無地上物，現況為停車場使用。

鄰近火車站、巨蛋 面積513.8坪

莊敬權指出，這塊住宅區用地，建蔽率六十％、容積率二百％，都更獎勵容積加上容積移轉可達六十％，可興建的最大樓地板面積約為一八五○坪。由於土地是軍方所有，市府推動該公辦都更計畫為活化軍方閒置土地，也希望帶動地方繁榮。另依照契約，其中一○三坪樓地板面積將捐給市府作為公益使用，地方希望作為里民活動中心使用，但還要討論，而軍方可分得約一半的建物，將轉換成現金存入基金。

活化軍方閒置地 屬住宅區

莊敬權表示，在「東門停車場」都更案中，市府為地主角色，因此要求開發商興建兩棟獨立大樓，市府分得一棟作為公益用途，除提供社會住宅，還有各項公共設施；龜山區山德段都更案，土地為軍方所有，市府只取得部分住宅單位作為公益使用，而軍方只要變現不要房屋，因此對廠商開發不會有太大限制。

市府：作為都市更新示範基地

莊敬權說，該基地於二月廿八日劃定為建國一村周邊地區都市更新地區，並依容積獎勵相關規定申請時程獎勵，市府優先推動更新地區南區段公有土地招商作業，希望延續前兩案公辦都更推動經驗，由市府主導辦理，作為都市更新示範基地，以帶動基地周遭都更意願，未來可結合周邊捷運棕線、虎頭山物聯網創新基地、桃林鐵路活化等重大政策的推動，為地方發展帶來新契機。

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