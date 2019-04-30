〈南部〉《高雄》幸福川、愛河變色惡臭 還有死魚

2019-04-30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄已完成整治的幸福川、愛河等，連日來多次變色，甚至出現死魚惡臭，民眾紛紛質疑是否偷排污水造成污染？但環保局說是溶氧量偏低，未發現污染源，研判是藻類生長所致。中山大學環工研究所長高志明表示，河川變色應與藻類生長有關，因環境變化造成自然現象，不見得與偷排有直接關係，大約一週恢復正常。

有民眾諷稱「城市不築，敗市有瑜」

鳳南里長王進祿昨目擊幸福川一日變三色，清晨是黑色、近中午變棕色、下午顏色才變淡，愛河上游河堤社區靠天祥橋一帶偏乳白色、中下游段變成棕色；甚至出現死魚、傳出惡臭，民眾一度以為是偷排，引發反韓、挺韓民眾 網路激戰，有人責怪「城市不築，敗市有瑜」，也有人指見怪不怪。

環局採樣未發現污染源 指氣候交替都會出現

環保局連日進行水質採樣，發現水中溶氧量偏低，造成魚群死亡，但未發現污染源，研判河川變色是藻類生長所致，連日來派員打撈死魚，強調每年氣候交替，如四至五月或九至十月，都可能發生類似情形。

中山大學環境工程研究所長高志明表示，天氣變化、潮汐影響、優養化，河川底泥因擾動釋放營養，天氣炎熱溶氧量降低，可能造成不同藻類生長，由於生長週期短，大約一週自然消退，水色會恢復正常。

底泥擾動、天熱溶氧量降低 約一週自然消退

至於愛河上游變成乳白色，環保署驗出硫酸鈣成分。高志明指出，南部上游河川有硬度物質含有鈣，經降雨沖刷後，水中鈣離子會增加，地下水也含有鈣等礦物質，硫酸鹽濃度也很高，可能因降雨水位升高，地下水補注河川帶入硫酸鹽，生活污水也有硫酸鹽，都可能結合成硫酸鈣。

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