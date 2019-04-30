〈台北都會〉5/1新措施 雙北垃圾袋可互用
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2019-04-30

〔記者邱書昱／新北報導〕從明天起，新北市與台北市的垃圾專用袋互用、互收，兩市的民眾在新北市購買的紅色垃圾袋、在台北市購買的藍色垃圾袋、白色的環保兩用袋，都可以交給雙北的垃圾車；新北市的垃圾袋費率從每公升○．四元降價到每公升○．三六元，新北市環保局表示，估計新北市每個家戶每年大約節省約四十元。

新北市垃圾專用袋的降價議題，在去年市長選舉時打得火熱，當時由民進黨的蘇貞昌率先提出，市府環保局以雙北的垃圾處理成本不同為由，強調不可行，直到今年三月，新北市長侯友宜與台北市長柯文哲會面後達成共識，確定從五月一日起實施雙北垃圾袋互收、互用。

每公升費率降價 家戶年省40元

新北市環保局發言人孫忠偉表示，市議會在二月底的決算出爐，一般廢棄物的清除處理成本降低，經重新核算後，新北專用垃圾袋費率可降為每公升○．三六三元，考量雙北市民通勤往返的共同生活圈，侯友宜裁示將新北市隨袋徵收費率直接調降為每公升○．三六元，與台北市相同。

孫忠偉說，新北市專用垃圾袋的降幅是十％，新北市每戶每年平均花費三九○元購買專用垃圾袋，降價後，每年每戶大約可節省近四十元。

市民：共同生活圈 「遲來的方便」

他提醒說，五月一日起，不論是新北市的紅色專用垃圾袋、環保兩用袋或是蒲公英衛生紙外包裝環保萬用袋，或台北市的藍色專用垃圾袋、白色環保兩用袋，只要貼有新北市或台北市專用垃圾袋防偽標籤，都適用雙北垃圾袋互收機制，皆可互用、互收。

負責第一線清運垃圾的樹林區清潔隊長鄭煥玲表示，雙北垃圾袋共有三種顏色，在清潔隊員的教育訓練上，都有拿實體垃圾袋講解，隊員已能清楚分辨，執行沒有問題；許多雙北市民都說，台北、新北本來就是同一個生活圈，兩市的垃圾袋早就應該共用了，樂見這項「遲來的方便」。

  • 新北市的紅色垃圾專用袋與台北市的藍色垃圾專用袋從五月一日起開始互收。（新北市環保局提供）

    新北市的紅色垃圾專用袋與台北市的藍色垃圾專用袋從五月一日起開始互收。（新北市環保局提供）

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