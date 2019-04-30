〈台北都會〉5/1新措施 雙北垃圾袋可互用

2019-04-30

〔記者邱書昱／新北報導〕從明天起，新北市與台北市的垃圾專用袋互用、互收，兩市的民眾在新北市購買的紅色垃圾袋、在台北市購買的藍色垃圾袋、白色的環保兩用袋，都可以交給雙北的垃圾車；新北市的垃圾袋費率從每公升○．四元降價到每公升○．三六元，新北市環保局表示，估計新北市每個家戶每年大約節省約四十元。

新北市垃圾專用袋的降價議題，在去年市長選舉時打得火熱，當時由民進黨的蘇貞昌率先提出，市府環保局以雙北的垃圾處理成本不同為由，強調不可行，直到今年三月，新北市長侯友宜與台北市長柯文哲會面後達成共識，確定從五月一日起實施雙北垃圾袋互收、互用。

每公升費率降價 家戶年省40元

新北市環保局發言人孫忠偉表示，市議會在二月底的決算出爐，一般廢棄物的清除處理成本降低，經重新核算後，新北專用垃圾袋費率可降為每公升○．三六三元，考量雙北市民通勤往返的共同生活圈，侯友宜裁示將新北市隨袋徵收費率直接調降為每公升○．三六元，與台北市相同。

孫忠偉說，新北市專用垃圾袋的降幅是十％，新北市每戶每年平均花費三九○元購買專用垃圾袋，降價後，每年每戶大約可節省近四十元。

市民：共同生活圈 「遲來的方便」

他提醒說，五月一日起，不論是新北市的紅色專用垃圾袋、環保兩用袋或是蒲公英衛生紙外包裝環保萬用袋，或台北市的藍色專用垃圾袋、白色環保兩用袋，只要貼有新北市或台北市專用垃圾袋防偽標籤，都適用雙北垃圾袋互收機制，皆可互用、互收。

負責第一線清運垃圾的樹林區清潔隊長鄭煥玲表示，雙北垃圾袋共有三種顏色，在清潔隊員的教育訓練上，都有拿實體垃圾袋講解，隊員已能清楚分辨，執行沒有問題；許多雙北市民都說，台北、新北本來就是同一個生活圈，兩市的垃圾袋早就應該共用了，樂見這項「遲來的方便」。

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