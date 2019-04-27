〈台北都會〉雙北中正橋改建5/6開工 4階段交維

2019-04-27

〔記者林家宇、何玉華／綜合報導〕連接雙北市重要交通樞紐的中正橋，北市府斥資廿二億多元改建，將於五月六日開工，工期長達四年，預定二○二三年四月完工。北市南區恐現交通黑暗期，據統計，中正橋尖峰每小時湧入高達六千輛次，改建期間因車道縮減與動線調整，新北市進入北市的車輛影響最大，北市府昨公布交通維持計畫，將分四階段實行，並於明年春節期間拆除重慶南路高架橋，以降低工程造成的交通衝擊。

將保留川端橋 供步行、自行車通行

中正橋前身為日治時期建造的「川端橋」，啟用迄今已有八十年歷史，因耐震、防洪能力不足，決定拆除改建，將興建跨溪新橋，拆除中正橋與重慶南路高架橋。中正橋二○一五年在文資審議大會上被登錄為北市歷史建築，因此將保留最原始的「川端橋」部分，兼具景觀與供民眾、自行車通行之用。

第一階段 9月起雙北兩端改走便橋

北市交通局、工務局新工處昨在交通會報報告相關施工計畫，配合中正橋改建動工，預計五月至九月拆除自強市場、活動中心，第一階段交維計畫從九月至明年一月，雙北兩端的車輛，改走臨時便橋。

一階尾 明年春節拆重慶南路高架橋

新工處表示，重慶南路高架橋拆除作業，選在春節期間進行，預估六天拆完，在春節期間，車流量不高，加上僅需約六十秒就能穿越，經評估後認為對交通影響不大。拆除高架橋後，再把高架四線道與平面較窄的兩線車道整合，成為平面雙向各三線道。

第二階段 施作重慶南路平面道路

明年二月至二○二一年十月實施第二階段交維計畫，施作重慶南路平面道路期間，維持雙向各三線道通行，水源快速道路往新北市行駛便橋。

第三階段 台北往新北走新完成主橋

二○二一年十月至二○二二年一月第三階段，台北市往新北市車輛改為行駛新完成的主橋，新北市往台北市的車輛仍行駛舊橋，水源快速道路往新北市行駛新橋匝道。

第四階段 往返雙北行駛新完成主橋

第四階段則到二○二二年四月，雙北兩端往返都行駛新完成的主橋，中正橋往水源快速道路仍行駛舊橋及便道。

新北市交通安全科科長林昭賢表示，中正橋是先建後拆，在現有橋樑旁建新橋，頭尾兩端銜接既有道路，施工期間可能會設部分區域施工，但現有車道不會減少，維持現況通行，對交通影響不大。

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