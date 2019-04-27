〈台北都會〉林口轉運站 增9接駁公車路線

2019-04-27

〔記者何玉華／新北報導〕新北市林口區的居民愈來愈多，由於大眾運輸的運能不足，位於機場捷運A9站旁的「林口轉運站」預計在明年年中完工；市議員蔡淑君昨天再度舉辦接駁公車路線說明會，在新闢文一、文二、文三、民權、中山、仁愛、東湖國宅、南勢八條路線之外，將再加入長庚華亞線，讓公車路網更完整。

蔡淑君指出，林口區民眾在上班時間常有擠不上公車的問題，也抱怨公車繞行市區太久才上國道，等林口轉運站設立之後，新闢的接駁公車在尖峰時間約五到六分鐘就有一班車，並採用運量較高的低地板公車，讓民眾快速到達轉運站，再轉乘快速公車經國道前往目的地。

交通局副局長林麗珠說，林口轉運站可有效提升公車的服務水準，透過接駁公車到達轉運站後再集中轉乘，減少在市區繞路的時間，交通局也將透過起訖站點的調查，了解接駁公車的使用情形，持續改善並精進公車的服務。

有關轉運站的接駁公車路線，蔡淑君多次邀集地方民眾討論，除了先前已經確認的八條路線之外，昨天再增加長庚華亞路線，她請里長協助在地方社群發布，向民眾宣導並徵詢意見，符合民眾搭乘的需求。

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