〈台北都會〉基隆聖薩爾瓦多城考古 5月再開挖

2019-04-25

〔記者林欣漢／基隆報導〕西班牙、荷蘭四百年前先後占領基隆和平島，基隆市政府為調查西班牙人興建的聖薩爾瓦多城和修道院遺址的正確位置，邀請清華大學人類學研究所長臧振華、西班牙考古學者Maria Cruz Berrocal博士合作的考古團隊，五月初啟動考古挖掘計畫，希望能揭開更多西荷時期之謎。

3年前曾挖出3具歐洲人遺骨

十五到十七世紀大航海時代，西班牙、荷蘭先後殖民台灣，在和平島台船公司停車場現址興建聖薩爾瓦多城和修道院，三年前曾挖出三具歐洲人遺骨，市府向文化部爭取到八億多元的大基隆歷史場景再現計畫，希望再現過去四百年間，基隆這塊土地的歷史場景。

文化局文化資產科長郭麗雅指出，文獻記載西班牙人於一六二六年佔領雞籠後，開始興建聖薩爾瓦多城和修道院；一六二四年荷蘭人在台南「一鯤鯓」建立了熱蘭遮城（安平古堡的前身），北基隆、南台南的歷史定位不言而喻。

郭麗雅表示，為了揭開聖薩爾瓦多城之謎，二○一一年開始，中央研究院與西班牙考古團隊在市府的協助下，在和平島平一路停車場進行考古挖掘研究，共挖掘出三具成人遺骸，人骨特徵及埋葬方式證實為歐洲人，並發掘出疑似教堂的遺址。

將透過科技 重現聖薩爾瓦多城

文化局長陳靜萍表示，五月初將再度啟動考古挖掘計畫，預計二○二○年考古計畫結束後，將利用科技或虛擬實境方式，重現四百年前大航海時代的聖薩爾瓦多城，以新科技來展示消逝的歷史片段，無論是考古或觀光方面，對基隆來說都是莫大的突破和收穫。

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