〈北部〉《桃園》經國轉運站5月6日啟用 國道客運不再停南崁

2019-04-23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府斥資五千九百萬元打造的「經國轉運站」將於五月六日啟用。市府交通局表示，經國轉運站將進駐國光、和欣、統聯及阿羅哈四家國道客運、七條路線，其原在南崁停靠的站點全數移至轉運站搭乘，提醒民眾注意。

斥資5900萬 4業者7路線進駐

位於經國路、幸福路口的「經國轉運站」，為地上二層樓建築，一樓有六個大客車月台，將進駐國光、和欣、統聯及阿羅哈四家國道客運，交通局指出，轉運站每天可提供三百三十班次往返台北、台中、嘉義、台南及高雄等地的國道客運班次，內部有售票服務櫃台、候車空間及餐飲、便利商店等，二樓提供一百八十個機車停車位。

交通局指出，移往「經國轉運站」停靠的國道客運路線包括國光一八一六台北到桃園、一八六一桃園到台中；統聯一六一○台北到高雄、一六一一台北到台南；和欣七五○○台北到台南；阿羅哈三八八八台北到嘉義、三九九九台北到高雄，共七條路線。

爭宜蘭到桃園機場線 增停轉運站

另方面，交通局同時正向公路總局爭取統聯一六六一宜蘭到桃園機場，新增停靠經國轉運站；且配合經國轉運站開通，擬新闢統聯一六六二桃園到松山機場路線，從經國轉運站行駛國道一號到松山機場。

原南崁站點 將調整5線公車接駁

對於國道客運取消停靠南崁站點將造成周邊居民的不便，交通局表示，目前市區公車有二○一蘆竹往八德、五○五九桃園至桃園國際機場這兩線公車可從南崁接駁民眾至轉運站，而七○七、七○七Ａ原本是從桃園經國道到高鐵，會調整為繞駛南崁走平面到高鐵，另有免費巴士Ｌ三○三蘆竹區公所線，也將延駛至經國轉運站，但公車不會停靠至轉運站內，民眾可於「經國天下」或「經國幸福路口」站下車，步行三分鐘即可抵達轉運站。另方面，交通局也在桃園往蘆竹的「經國幸福路口」公車站旁，新設YouBike站供民眾使用。

對於經國轉運站原定二月啟用卻延宕至今，交通局解釋，是因驗收過程謹慎，加上委外營運招標作業經過二次流標所致，目前已決標由國光客運取得五年經營權，國光將每月繳交五萬元權利金給市府。

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