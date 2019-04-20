〈南部〉餵食流浪貓狗 里長、動保團體互槓

2019-04-20

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市苓雅區林華里近日貼出布條告示，「本里拒絕餵食野貓野狗」，甚至恐嚇餵食者將被照相舉發罰款，引爆愛貓愛狗人士不滿，台灣動物緊急救援小組揚言號召三十五萬粉絲，一人一通電話向里長抗議。

里長：里民反映 餵食造成環境髒亂

里長林有定說，民眾餵食造成環境髒亂，環保局也有明文禁止，且野貓野狗越生越多，因接獲許多里民反映，為了社區的環境清潔才會掛布條，如果動保團體對此有意見，願先撤下布條，雙方做理性溝通。

動保團體：里長有涉恐嚇餵食者之嫌

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，里長掛布條告示不僅內容錯誤，且大開動保倒車；倪京台解釋，清潔隊依法無權針對餵食流浪貓狗者開罰，真正的執法單位是環保局，開罰的構成要件必須是餵食者造成環境髒亂而未清理，才能依法處罰，該告示顯示里長林有定完全狀況外，且有恐嚇之嫌。

台灣動物緊急救援小組昨起在臉書粉絲專頁發起「一人一通電話向里長抗議」行動，獲得回響，短短幾小時已有萬人按讚支持。網友痛批「以後不會餵食這種無良里長」、「連尊重生命的觀念都沒有，還想服務里民」、「用選票制裁這種里長」。

台灣動物緊急救援小組多位志工昨也到現場訪查，發現附近完全沒有貓狗大便或餵食貓狗產生的廢棄物。倪京台說，若要開罰，應先針對這些亂丟廢棄物的人。

籲餵食後清理現場

救援小組同時呼籲，民眾餵養流浪貓狗也要自愛，餵食後記得要將容器、殘渣清理乾淨，最好能將貓狗引導至不會干擾民眾的地方餵食。

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