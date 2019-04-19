〈中部〉雲林老舊房屋稅優惠 1.2萬戶受惠

2019-04-19

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府推出房屋稅優惠措施，提高房屋折舊率及住家房屋免徵現值到全國最高，二○二○年起，房屋現值十一萬兩千元以下，可以免繳房屋稅，共一萬兩千戶受惠。

提高房屋折舊率至1.17％

雲林縣長張麗善表示，「免收老舊自用住宅房屋稅」是她重要政見，今年適逢三年一次的不動產評價委員會開會，經檢討房屋稅課徵標準，決議修正兩項房屋稅項目，包括提高二○一六年七月以後完工建物的折舊率標準，折舊率越高房屋稅越少，並提高住家房屋免徵現值。

張麗善說，減免房屋稅政策將減少稅收七百多萬元，其中提高折舊率稅損約百萬元、提高住家房屋免徵現值稅損約六百萬元。

雲林稅務局長張永靖表示，目前主流房屋為鋼筋混凝土造房屋，折舊率將由原本的一％提高至一‧一七％，約七千餘戶受惠，以二○一六年七月完工，面積三百平方公尺的鋼筋混凝土造三樓透天厝，以耐用六十年來計算，折舊率提高後，平均每戶每年房屋稅可省下一千兩百四十一元。

房屋現值11.2萬以下免稅

張永靖也解釋，房屋免徵現值由十萬四千元提高為十一萬兩千元後，是全國最高，高於全國平均值約一萬元，換言之，明年起房屋現值低於十一萬兩千元的老屋不會再收到稅單，約五千戶受惠，以面積一百平方公尺、加強磚造兩層樓的老房屋為例，住家免徵房屋現值標準提高後，民眾四年可省下五千一百八十元房屋稅。

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