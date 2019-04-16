〈南部〉見證台南消防史 古蹟合同廳舍啟用

2019-04-16

〔記者王俊忠／台南報導〕已使用逾八十年的市定古蹟─原台南合同廳舍（消防局中正分隊），歷經五年修復，昨天揭幕啟用。在日治時期對台南義消工作貢獻大的日人住吉秀松後代子孫九人特地來台尋根，並由住吉秀松次子、高齡九十三歲的住吉弘光代表捐五十萬日圓給南市消防局，市長黃偉哲代表接受。

黃偉哲表示，原合同廳舍是台南近代消防史的活字典，且這消防史還繼續在寫，因為消防局中正分隊日後會繼續在該地運作；合同廳舍是二○一四年規劃修復，一直到今年三月完工，共斥資六千七百多萬元，未來合同廳舍會持續扮演市民身家安全把關者及消防教育的角色。

包括住吉秀松次子住吉弘光、七十七歲長孫女井上由巳子、七十四歲外孫天野朝夫等九位家族後代成員，到台南合同廳舍表達追思，黃偉哲、消防局長李明峯並和住吉弘光在住吉秀松史料前合影留念。

消防局以「同市全心歷史開步來，合則齊力消防八十載」大紅布條揭開合同廳舍再生使用的序幕；廳舍並成立「消防史料館」，開放民眾參觀。

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