〈南部〉國賓瓊瑤主題房 網友反應兩極

2019-04-16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕呼應愛情產業鏈，高雄國賓飯店即日起至五月底推出五間瓊瑤主題房，以瓊瑤經典小說「一簾幽夢」、「在水一方」命名，但因瓊瑤曾介入他人家庭，被網友揶揄這適合「外遇跟小三偷情休息」。

高雄市政府邀請瓊瑤擔任愛情產業鏈總顧問，將四月訂為瓊瑤月，位於愛河畔的高雄國賓飯店，特別規劃五間瓊瑤小說房，牆上懸掛瓊瑤電影與電視劇珍貴劇照，可重溫當年風靡全台的二秦二林身影，房內電視還會播放多部膾炙人口的電視劇片頭，讓五、六年級生跌入時光隧道。

高雄市觀光局指出，凡訂購瓊瑤小說住房專案者，可獲贈價值四三一○元的「瓊瑤經典作品．故宮聯名花鳥工筆燙金限量典藏書盒」（一盒十二冊）。

不過，瓊瑤與皇冠文化集團創辦人平鑫濤結婚四十年，前年平鑫濤前妻林婉珍的新書《往事浮光》，直指瓊瑤破壞他人家庭與婚姻，瓊瑤立刻反擊，但遭網友批評她根本就是「史上最理直氣壯小三」。

消息一出，網友留言兩極化，有人揶揄說：「適合外遇跟小三偷情休息」、「這專案是要給帶小三的嗎？」但也有網友認為「超棒的，很超值！」

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