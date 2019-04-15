〈中部〉紅姬緣椿象入侵花園 無害免驚

2019-04-15

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣台西鄉台西國小左側小花園，近日有大量紅色怪蟲入侵，居民看得頭皮發麻，雲林縣政府農業處表示，該蟲為紅姬緣椿象，與荔枝椿象不同，無毒性與攻擊性，也不會危害樹木，不必過度憂心，也不需要噴藥撲殺。

農業處：無毒性勿需噴藥

當地丁姓居民指出，台西國小右側與自來水公司台西服務處間的小公園，近日出現大量紅色小蟲，樹上、階梯甚至地上整片都是紅色，紅潮蠕動，相當恐怖，以前曾經看過類似小蟲，但數量不像今年這麼多到讓人退避三舍。

雲林縣農業處人員指出，該紅蟲應該是紅姬緣椿象，它屬半翅目姬緣椿科，又名紅椿象、臭屁蟲，普遍分布於平地至低海拔山區，於冬末春初氣溫回暖時出現，並不會危害樹木及人類。

農業處人員指出，紅姬緣椿象喜歡在台灣欒樹棲息，幼蟲及成蟲均會以刺吸式口器吸食台灣欒樹和其種子的汁液，但不會危及樹木生長，雖然外觀看起來相當可怕，但建議不要噴藥殺死牠們。

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