35：15！大罷免增1綠委 陳俊宇進二階連署

立法院民進黨立委陳俊宇。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/04/14 18:34

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免持續加溫，中選會今日宣布，迄今為止，有1件立委罷免案、2件市縣議員罷免案可進入二階連署，目前共計50件立委罷免案、8件市縣議員罷免案可進入二階連署。據悉，增新者為民進黨宜蘭縣立委陳俊宇、基隆市議員張之豪與鄭文婷。現階段立委罷免案，有35名泛藍立委、15名民進黨立委進入二階連署。

中選會說明，今年2月間共收到64案罷免案，扣除不受理或重複送件者後，則計有61件罷免案，其中，50件立委罷免案、1件市縣長罷免案、8件市縣議員罷免案，共計59件罷免案已進入或可進入二階連署；另有2件立委罷免案超過補提期限而未補提。

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在泛藍立委部分，包含國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、林沛祥、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍共34人，以及無黨籍立委陳超明皆已進入二階罷免連署。

在泛綠營方面則有，民進黨立委伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘、黃捷、許智傑、陳俊宇15名綠委；以及民進黨議員蔡銘軒、陳玉鈴、陳乃瑜、張之豪、鄭文婷、徐筱菁、陳春暖，以及無黨籍議員曾玟學。

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