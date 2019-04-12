〈南部〉《台東》原民生導覽射耳祭 產官學齊拚觀光

2019-04-12

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣關山工商、延平鄉公所、台東大學昨天簽訂三方合作意向書，盼透過產官學合作，結合課程與原住民傳統文化及實務，第一步以五月舉辦的延平鄉「射耳祭」為起點，讓學生投入射耳祭導覽團隊實習。

關山工商校長陳威男表示，因應台東觀光旅遊發展，該校成立觀光事業科，培育相關人才，而台東多元原住民文化特色是其他縣市無可取代；兩年前在觀光事業科開辦原住民族實驗教育，並由台東大學原住民族課程發展協作中心指導相關課程規劃，盼學生畢業後，回到部落有所發揮。

延平鄉全鄉射耳祭即將舉行，需要相關導覽人才，「是課程與實務結合的好機會。」延平鄉長胡黃廣文說，鄉公所近年積極在射耳祭舉辦期間，推動部落遊程，就是希望大眾更了解布農族文化內涵，加上鸞山各村這幾年遊程業者蓬勃發展，約有十家遊程業者，需相關人才注入新活力，因而首度產官學界合作，對學生或延平鄉的發展都有助益。

台東大學協作中心主任熊同鑫指出，延平鄉公所射耳祭體驗遊程一開始或許是商業行為，這幾年逐漸凸顯文化傳承的重要，讓更多人接受，甚至成為文化傳承者，未來透過三方合作，可以一同找出對學生未來發展最大的效益與價值。

關山工商表示，這次射耳祭將招募觀光科、原住民藝能班一、二年級學生約八至十人，在五月三、四日投入延平鄉射耳祭導覽團隊的實習工作，此外，將共同合作觀光導覽解說的職業培訓課程，學生職前訓練，及未來升學輔導；結合及統籌公部門、學校與社區的在地資源，共同挹注學術專業與行政資源，提供地方創生重要的發展能量。

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