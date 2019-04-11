〈台北都會〉《新北》雙北共飲「翡翠水」 年底達陣

2019-04-11

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市的民生用水分成石門及翡翠水庫兩個供水區，因翡翠水庫的水質較佳且供水穩定，「雙北共飲翡翠水」多年來是新北市的目標；經濟部水利署推動「板新地區供水改善二期工程計畫」，以水源調配方式接管翡翠水庫，第二階段預計今年底完工，供水範圍擴及樹林、三峽及鶯歌等區，屆時新北市除了東北角及北海岸地區以外，大部分區域都納入翡翠水庫的供水範圍。

供水擴及樹林、三峽及鶯歌等區

翡翠水庫建於一九八七年，位於北勢溪下游，總蓄水量約四億噸，主要供應台北市與新北市的新店、中和、永和等地區的民生用水；板橋、新莊、泰山、五股、三重、蘆洲、八里及土城等行政區，在二○一七年四月以前是由板新給水廠供水，水源主要來自桃園市的石門水庫，「板新地區供水改善二期工程計畫」（簡稱板二計畫）第一階段工程在二○一七年四月完工後，改由翡翠水庫支援上述區域，每日達七十二萬噸。

為維護翡翠水庫的水質與水量安全，中央成立台北水源特定區管理局，嚴格限制上游開發，相較於桃園市石門水庫興建較早、淤積嚴重，旱季經常面臨限水問題，加上大漢溪流經許多住家和工廠，翡翠水庫被認為污染較少、供水穩定，水質比石門水庫好。

台灣自來水公司北區工程處代理處長涂明裕指出，板新地區供水改善計畫是運用翡翠水庫的水資源，滿足新北市每日一○一萬噸的民生用水需求，二○○六年由行政院核定後，因用地取得困難，辦理第三次修正計畫，整體工程預計在今年底前完工、通水。

改飲翡翠水 民眾不增加水費負擔

第二階段工程是興建浮洲加壓站二．五萬噸配水池、光復加壓站四千噸配水池及送水管線等，完工之後，翡翠水庫的供應區可再擴及樹林、鶯歌及三峽區，總計翡翠水庫每日支援板新水廠的用水量共一○一萬噸。

涂明裕說，「共飲翡翠水」除了興建供水專管及配水設施外，台灣自來水公司必須向台北市自來水事業處購水，兩個單位的水價計算方式雖然不同，但成本由台水吸收，新北市民改用翡翠水庫的水後，不會額外增加水費負擔。

立委吳琪銘、蘇巧慧視察「板二」工程

立法委員吳琪銘、蘇巧慧等人昨天視察「板二計畫」浮洲加壓站的工程進度，吳琪銘表示，翡翠水庫的水質很好，水源利用率不到四成，一旦加入新北市供水行列，市民將不再受缺水及限水之苦；蘇巧慧說，新北市民爭取飲用翡翠水庫的議題討論多年，在她父親蘇貞昌於二○○六年擔任行政院長時核定計畫，但後來因土地徵收等問題而延宕，期盼早日完工。

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