〈北部〉宜蘭轉運站周遭 民怨機車位太少

2019-04-09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭轉運站周遭機車停車位少，平日車位幾乎爆滿，去年底榮民服務處旁的民間停車場停止營運，更造成停車不易；李姓民眾投訴，轉運站機車越增越多，但停車空間並未增加，盼縣府改善；縣府表示，轉運站周遭平日機車停車量約八成，空間應該足夠，未來改建轉運站體，會增設更多車位。

宜蘭轉運站鄰近宜蘭火車站後站，周遭有縣府委外營運的汽機停車場以及民間經營的機車位，收費方式汽車採計時，機車則採計次收費，機車每次收費僅十元，車位相當搶手。去年底，榮服處旁、轉運站入口處的民間停車場停止運作，民眾反映停車空間更為不足。

常往返宜蘭、三重的李姓抱怨，平日通勤者多，若要趕車卻碰到車位客滿，得捨近求遠至陽明醫院停放，造成通勤族不便，少了一處停車場後，問題更嚴重，轉運站周邊有很多空地、閒置空間，為何不釋出部分土地，讓汽機車停靠解決一位難求困擾。

縣府表示，宜蘭、台北通勤者多，轉運站周邊停車位，平日機車停車數約車位的八成，至於假日因上班人數較少，空位應會比平日多，不至於一位難求，轉運站預計年底原地重建，停車需求會再納入，新站體會增加車位滿足需求 。

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