〈北部〉捷運綠線招標預算增50億 桃市府：原物料上漲

2019-04-09

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府捷運工程局昨在市議會進行工作報告，不分藍綠多名議員都對捷運綠線、捷運棕線及捷運綠線延伸段進度表達關切。市議員魯明哲、詹江村、舒翠玲直指，綠線捷運土木標三項主要工程，僅高架段工程順利標出，但地下化潛盾二個工程已流標五次，而二項潛盾工程上月廿六日重新上網招標，經費卻增加逾五十億元，對此大表不能認同，更質疑二○二五年通車的目標無法達成。

詹江村不解說，工程流標後再招標，為何經費增加了逾五十億元，也擔心萬一工程仍標不出去，後續恐衍生如車廂保固等危害行車安全等問題；舒翠玲也砲轟市府宣稱綠捷二○二五年能完工通車，卻至今還有工程未發包，且捷運棕線號稱二○二六年能通車，現在卻連綜合規劃評估都還沒通過，調侃捷運工程局長陳文德「明明是個人，卻喜歡說鬼話」。

捷工局指出，招標金額提高是因為原物料上漲，加上地下段作業風險高，造成成本增加；捷運綠線進度也從原規劃進度○．四一％，超前至○．四四％；捷運棕線部分，預計明年底可完成綜合規劃。

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