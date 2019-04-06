〈中部〉台中旱溪媽祖起駕 展開全台最久22天遶境

2019-04-06

〔記者張瑞楨／台中報導〕有一九八年歷史的樂成宮「旱溪媽祖遶境大屯十八庄」，全台遶境時間最久，去年卻上演雙胞紛爭，近一年來歷經三次協議，雙方達成從樂成宮起駕一起遶境的共識，昨天由交通部長林佳龍、鎮瀾宮董事長顏清標主持起駕典禮，展開廿二天遶境，四月廿六日回鑾，廿七日再遶行樂成宮周圍聚落。

女子神轎班踩禮步 林佳龍扶轎

昨上午八時，樂成宮展開旱溪媽祖遶境的移駕、上轎安座與點起馬炮儀式，號角隊不斷鳴起低沉的號角聲，宣告旱溪媽祖即將起駕，頭燈、宮大旗、小宮燈隊、繡旗隊、三十六執事等隊伍整齊排列廟埕兩側，女子神轎班踩著禮步，由林佳龍扶轎，向樂成宮內眾仙佛辭行。

樂成宮董事長郭松益說，這場遶境延續一九八年歷史，名列內政部宗教百景之一。林佳龍表示，他有一個好消息，交通部與美國公共電視網製作的《台灣媽祖與馬祖》旅遊節目，入圍美國艾美獎，內容包括鎮瀾宮等各地宮廟媽祖，他祈求媽祖保佑大家。

文獻記載，「旱溪媽祖遶境大屯十八庄」源於清朝道光三年，大台中地區農作物受「烏龜蟲」危害，信徒倡議旱溪媽祖遶境除蟲害，起駕後降下大雨，害蟲被雨水掃滅，而有「旱溪媽祖蔭外庄」之譽。

198年歷史 行經116里、99座宮廟

遶境固定於農曆三月一日起駕，時間長達廿二天，是台灣遶境時間最長的媽祖，第一站是烏日區的下哩仔，之後遶行烏日、大里、太平、霧峰、東區、南區、南屯區、西區、北屯區、北區，停駕或駐駕宮廟九十九座，行經一一六個里，至國曆四月廿六日回鑾，國曆廿七日再遶境樂成宮周圍聚落。

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