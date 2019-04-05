〈北部〉羅東「吃拜拜」席開540桌 大啖家鄉料理

2019-04-05

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東吃拜拜昨晚席開五百四十桌，湧入五千多名食客，會場擠得水洩不通，成為全縣今年目前為止最大場的辦桌活動，眾人邊吃邊聊，體驗以前的辦桌文化。

連辦10年辦桌 優惠價2500

每年農曆三月初三帝爺生是羅東大拜拜，二○一○年起，羅東鎮公所以辦桌形式，連辦十屆吃拜拜，今年每桌訂價三千元，連同水果共十一道美食，鎮公所補助五百元，優惠價兩千五百元，又有知名藝人表演，被認為物超所值，開放訂桌後，由於僧多粥少，上百人空手而返，引起議論紛紛，因此「未演先轟動」。

宜縣最大場 邀藝人獻唱

鎮公所原訂席開五百桌，後來臨時增加四十桌，超越上個月十四日宜蘭市吃拜拜的五百桌，成了宜蘭縣今年最盛大的辦桌盛會，晚間六點，羅東鎮長吳秋齡、鎮代會主席李錫欽啟動上菜秀後，工作人員陸續把佳餚端上桌，讓食客們大快朵頤。

主辦單位也邀請藝人表演，蔡佳麟、劉福助、紅毛、陳雷、張秀卿、楊繡惠、張蓉蓉，輪番上台獻唱，現場熱鬧滾滾，五千多人一起用餐，場面相當盛大，餐廳業者精心準備的西魯肉、蘭陽風味拼盤、蜜汁金棗排等在地料理，飄起濃濃宜蘭味。

到場吃好料的游先生說，在外縣市工作的哥哥、弟弟，利用四天連假返鄉掃墓，便訂兩桌供家族聚餐，為了避免槓龜，開放訂桌的前一晚，他犧牲睡眠，徹夜在羅東鎮公所排隊等候。另名李姓食客說，兩千五百元桌菜經濟又實惠，還有精彩表演，更重要的是，藉此重溫辦桌吃拜拜的童年回憶。

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