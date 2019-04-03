〈中部〉顧老福、拚外銷 翁章梁百日執政有感

2019-04-03

記者林宜樟／專題報導

嘉縣長翁章梁今天上任滿百日，在嘉縣這個人口年齡偏高的農業大縣，他推動「樂齡活動假牙補助」，照顧老人家的健康，媒合縣內農產外銷，並修正、補強前縣府政策，如籌募經費續辦「海之夏祭」、第二預備金爭議經費著手重編等，雖然首長形象行銷上並未突出，但政績讓鄉親有感。

補助活動假牙 老人家福音

翁章梁曾任社會局長，重視老福政策，上任迄今，開辦東石、太保日間照顧中心，新增新港西庄老人食堂，本月起實施樂齡活動假牙補助，預估一年受惠人數五千人，經費一億餘元；不過，有民代提醒，改善老人健康雖然重要，仍須注意「預算排擠」問題，避免挖東牆補西牆，顧此失彼。

加速規劃外銷田 穩定通路

翁縣府拚農業經濟，初步成績包括協助大林烏殼綠竹筍外銷加拿大、新加坡，一年預估一萬箱，彩色甜椒外銷量可望提升為一年二百六十公噸，小果番茄目標一年外銷五十公噸，並協助企業與農民合作生產地瓜外銷至中國，契作面積達二百公頃，儘管如此，能讓農產外銷更穩定的「外銷田」，宜加速規劃後實施，才是長久之計。

汰換節能家電 簡化申報程序

在施政彈性上，環保局推動汰換家電節電補助政策，在一般住宅申請上，邀業者合作代辦或現場折抵，減少繁瑣程序，再提出免除檢附照片等便民措施，贏得讚賞。

關係到嘉縣未來產業轉型的馬稠後產業園區，翁章梁提出規劃為生技、醫療、長照產業，但後期園區與台糖土地開發模式仍未定案，亟待解決，還要注意此類產業招商不易、方向重疊，避免陷入如嘉義市湖子內區段徵收地區原擬開發「健康防老園區」，卻乏人問津的窘境。

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