〈中部〉吸引通勤族 嘉市「市區一路」增班

2019-04-01

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市區公車至今年二月底有二萬一千五百三十七人次搭乘，較去年同期一萬零七百六十三人次成長一倍，交通處分析運量增加原因，通勤及觀光景點接駁需求為大宗，四月八日起將「市區一路」路線每天班次從卅四班增為四十二班，且增設「育人國小」、「二二八國家紀念公園」兩個站點，上、下午尖峰時刻共六個班次延駛到此。

交通處交通行政科長張瓊璽表示，市區公車有「市區一路」、「光林我嘉線」及「市區七路」三條路線，其中，市區一路以嘉義大學學生通學及民眾到台中榮總嘉義分院的需求為主，另春節連假推出持電子票券搭乘「光林我嘉線」免費活動，都有助整體搭乘人次成長。

張瓊璽說，為吸引通勤通學人口搭乘，市區一路（台中榮總嘉義分院往返嘉義大學蘭潭校區）調整後，上、下午六個班次（劉厝社區上午六點半、八點、下午五點四十五發車，嘉義大學上午七點十五分、下午五點及晚上七點發車），將行駛到育人國小、二二八國家紀念公園。

市區七路原本自火車站發車行經新民路、興業東路、彌陀路到大雅路，五月起調整改駛火車站、新民路、世賢路三段、南京路、興業東西路、吳鳳南路及立仁路。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/