〈中部〉全台首場偶衣聯展 4大師作品驚豔

2019-04-01

〔記者黃淑莉／雲林報導〕布袋戲偶衣服都是由偶衣大師一針一線縫製出來，雲林布袋戲館即日起展出全台四位偶衣大師作品，這也是國內首場偶衣聯展，十分有看頭，民眾可以一次欣賞到四位大師最具代表性的作品。

這場難得一見展覽是由文藻外語大學「布袋戲在地國際化」計畫團隊與雲林布袋戲館、三昧堂創意木偶團隊合作，三昧堂行銷總監嚴仁鴻指出，布袋戲是最具台灣意象票選第一名，大家認識布袋戲角色，卻不認識背後默默付出的人，偶衣師就是其中之一，每位偶衣師設計、製作的衣服都有自己風格。

50多件展品 見證布袋戲史

嚴仁鴻表示，這次展覽選出許建宏、黃愛玉、余美娟及陳有豐（阿維）四位大師代表，展出的作品有大師自己及戲迷收藏五十多件作品，跨越台灣布袋戲史，從傳統到創新。

許建宏、黃愛玉都是雲林人，許建宏跟著布袋戲大師黃俊雄的太太學做偶衣，之後到台北創業，作品受到黃俊雄讚賞，進而供應黃俊雄劇團的偶衣，之後又幫霹靂與天宇布袋戲製作偶衣，他的偶衣最大特色是尺寸、墊肩。

黃愛玉年輕時做過成衣，因與雕刻大師沈春福是親戚，因而跨入霹靂布袋戲的偶衣製作。

余美娟年輕時在成衣廠工作，卅年前因為另一半潘宇祥熱愛布袋戲，余美娟為愛投入偶衣製作，夫妻兩人在偶衣界名氣響亮，更自創「岡山余美娟工作室」品牌。

卅一歲陳有豐從國小就幫自己收藏的戲偶做衣服，他的偶衣以精緻著稱，不僅衣料稀有高級，做工、技藝也展現繁複精巧，客製化偶衣要等六年才拿得到貨。

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