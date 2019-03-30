〈北部〉花蓮稽查旅宿 3年取締175件

2019-03-30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕交通部觀光局預告修正「發展觀光條例」草案，嚴罰非法旅宿，花蓮縣自二○一六年起稽查違法日租廣告、未領發證照及擴大營業等旅宿業者，三年多來取締一百七十五件，裁罰金額約二千多萬元，由於春遊補助方案即將到來，為杜絕合法掩護非法的虛報件數，縣府觀光處也將擴大向旅行社及民眾宣導「入住合法旅宿」觀念，從源頭斷絕非法業者客源。

合法掩護非法 違規超賣房間數

花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐說，吉安、壽豐一帶目前充斥很多合法掩護非法的旅宿，觀光局規定民宿房間數八間，二人一房、一人一床，僅能容納十多人，但部分業者無視法紀，「公然」接下二、三部遊覽車的團客，超賣房間數明顯違規。

他表示，違法業者還將每晚價格壓低到一房約七、八百元，造成市場價格亂象，建議縣府應加強取締民宿房間數超量問題，並嚴格稽查建築消防法規，保障住客基本安全，避免發生災害，殃及花蓮整體觀光產業。

縣府擬分層管理 推自主管理機制

縣府觀光處長唐玉書說，前二次國旅補助，就有業者疑似非法超額申請，即將上路的春遊補助，將會嚴格審查資格，並研擬分層管理，列出優先名單，並推業者自主管理機制，定期匯報即時掌握住宿狀況。

她強調，目前縣府稽查人員共三人，需包辦稽查及民宿申請等業務，由於業者規避稽查方式多樣，難以現行犯取締，若是檢舉案件，則需足夠舉證，未來也有意研擬追查提供旅客入住非法旅宿的旅行社業者名單，一併上報觀光局懲處。

花蓮合法旅宿業者目前共一千九百七十五家，其中民宿一千八百廿四家、旅館業一百五十一家，觀光處自二○一六年起迄今，依年分別取締六十件、六十八件、卅九件及八件等違法旅宿裁罰案件；據台灣旅宿網統計，花蓮列冊非法民宿卅家、旅館十家。

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