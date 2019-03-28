〈北部〉《桃園》合法民宿倍增 5月辦民宿管家學校

2019-03-28

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市過去因土地使用及民眾對民宿申設法規不甚熟稔，長年合法民宿數量均僅有廿多家，透過近年來多種輔導方式及大力宣傳，合法民宿數量至三月已達五十一家，市府觀光旅遊局將於五月開辦民宿管家學校，以增加市轄民宿能量，促進民宿發展。

有興趣或經營者 都可報名

觀光旅遊局長楊勝評說，民宿管家學校規劃包含民宿管家學校課程、媒合有意經營民宿者及可合法申設民宿的物件、民宿老闆帶你遊專屬體驗遊程及行銷活動等課程，凡是有興趣經營民宿者或現有民宿經營者都可報名參加，以吸收民宿知識。

楊勝評指出，桃園因地理環境多位處都市計畫區範圍，過去因土地使用問題，大多僅有復興區可申請民宿，市府為此推廣休閒農業區並將大溪老城區劃設為具人文或歷史風貌相關區域，並辦理民宿輔導案，協助民眾申請民宿，近年已陸續有民宿在各休閒農業區及大溪老城區申設成功。

輔導申設民宿 市府多管齊下

市府為增加大溪老城區住宿能量，委請在地團體協助設置民宿設立諮詢中心、製作老城區民宿申設Ｑ＆Ａ摺頁、辦理法規說明會、民宿經營課程等，輔導民眾申設民宿；為推廣休區內的合法民宿，結合民宿主人想法與在地特色，以一休區一花卉做為主題，利用民宿公共場域或牆面，打造互動式插畫空間佈置，共完成五間民宿佈置。另規劃出休區民宿散步地圖，以食、宿、遊等面向介紹休區內及周邊的旅遊資訊，方便民眾按圖索驥規劃遊程。

合法民宿 將補助買翻譯機

另外，新任桃園市民宿發展協會理事長陳秉弘也爭取補助購買語言翻譯機（每台四至五千元不等），市府已同意補助協會經費，以提供合法的民宿會員使用解決語言溝通問題，提升第一線服務旅客品質。

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