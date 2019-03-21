〈北部〉一波數折 桃園市龍潭首座公立溫水泳池終委外

2019-03-21

〔記者許倬勛／龍潭報導〕市府二○一四年斥資六千四百餘萬元在龍潭高中興建區內首座公立溫水游泳池，因施工期間變更設計、延宕至二○一六年完工，但完工後又因整體動線不佳，委外經營案流標四次，經市府、地方民代奔走，年初終於找到委外廠商，預計七月開放對外營業。

市府斥資在龍潭高中興建

龍潭高中室內溫水游泳池工程獲教育部補助四千五百萬元，前縣府補助一千九百二十四萬元補助款興建，廿五公尺長的泳池規劃七條水道、包括一條無障礙入水道，另設置兒童池、SPA池，泳池設計成可收集雨水、泳池溢流水再利用的系統，能省水省錢，採OT（Operation Transfer）模式委外經營，營運期滿歸還政府。

2016完工 採OT模式委外

市議員劉熒隆指出，泳池工程於二○一四年二月動工，原訂同年底完工、隔年移轉民間廠商營運，但施工過程一波三折，除遭遇東龍路因路平專案一年禁挖期，讓泳池的水、電管線無法如期接通，且水塔、消防設備及化糞池等設計也多次變更，導致工程一再延宕，直到二○一六年完工，前年底才驗收完畢。

校方多項要求 廠商卻步

市議員徐玉樹說，泳池完工後招商營運也流標四次，主因是校方希望得標廠商提供五百萬元投資裝潢、增建停車場，且對外營業時間不含學生上課時間，每年還須支付八十萬元的土地租金、權利金，也不得販售食物、泳具等，諸多條件讓廠商望而卻步，落得乏人問津。

校方原本打算自行接手營運，但囿於經費不足，也恐影響開放時間，後經市府、民代介入協調，校方也同意降低營運門檻，去年十二月重新上網招標，終在一月標出OT案。

市府、民代協調 7月對外營業

據了解，得標業者承諾依土地市價支付租金給校方，另投資二百五十萬元改善、增設泳池設備，並僱請專業救生員及教練經營，且逢學生上課時間會以水道區隔，讓一般市民也能使用，預計七月可對外營運。

校方說，泳池的開放時間、票價收費等細節問題，仍待簽約後與廠商討論，屆時會另行公告。

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