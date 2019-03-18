〈北部〉46％學生視力不良 花蓮縣府加強偏鄉篩檢

2019-03-18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣國中小學生「視力不良率」統計，高達四十六．七七％學生近視，雖然沒有高於全國平均值，不過花蓮因為醫療資源集中北區，中南區學生要矯正視力相當辛苦，就醫率只有七成。對此花蓮縣府教育處表示，為改善學生視力除了鼓勵孩子多戶外運動，「下課時間請學生不要留在教室」，也由門諾醫院執行偏鄉學生視力篩檢計畫，協助偏鄉學生檢查眼睛、免費配眼鏡。

中南區矯正就醫率僅七成

花蓮縣一○六學年度國中小學生視力不良率約為四十六．七七％，雖比全國平均值五十五．二七％低約八點五％，不過花蓮因為地形狹長、南北距離超過一百公里，包括大醫院、眼科診所等醫療資源都集中在北花蓮。

學生接受學校的視力篩檢，發現視力不良後，會發通知給家長帶到醫院複診，在都會區家長多半會主動帶孩子去檢驗，評估是否要配眼鏡，不過偏鄉地區醫療資源不足，導致被驗出視力不良的學生，只有七十七．一一％到醫院就醫。

教處鼓勵學生多戶外活動

花蓮縣府教育處體健科長白鴻儀說，縣府的「學校健康促進計畫」，今年特別把視力保健列為重點，推動「校園天天戶外運動一二○」，每天學生在戶外至少要活動超過一百二十分鐘，下課時間「教室清空」，讓學生多到戶外活動；此外，也鼓勵學生每三十分鐘近距離用眼後，需休息十分鐘；教室如以電子白板上課也要注意學生有無看不清楚等問題。

協助弱勢學生免費配眼鏡

他說，改善偏鄉醫療資源不足，也配合門諾醫院成立的「東區視力保健中心」，由副院長許明木醫師帶隊定期到偏鄉進行視力篩檢，協調校車將各鄉鎮視力不良學生集中到中心學校，再進行複檢，如評估有必要配鏡，弱勢學生也可獲得免費配眼鏡，從去年下半年起已協助一千六百八十三名視力不良學生複檢、有三百四十六名學生免費配鏡。

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