〈北部〉桃園會展中心明年發包 2022年完工

2019-03-14

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長鄭文燦昨天在市政會議宣布，行政院國發會已經核定總金額達四十一億元的桃園會展中心綜合規劃報告，市府已展開設計規劃案，預計明年可發包，二○二二年完工，且國際會展中心旁的國際級觀光旅館也將同步啟動，採地上權設定方式、促參招商，屆時可透過會展產業帶動青埔地區的全方位發展。

總經費41億 帶動青埔發展

鄭文燦表示，配合「亞洲．矽谷」計畫，市府規劃在青埔地區機場捷運A19體育園區站旁設置會展中心、占地二．八公頃，具鄰近國際機場、捷運及高鐵的交通優勢，經濟部國貿局去年完成預算編列，市府也完成環評等相關作業，國發會於十一日核定綜合規劃報告，市府對應窗口為經濟發展局，將委由工務局新建工程處發包施工。

國發會核定綜合規劃報告

鄭文燦說，桃園會展中心包括國際會議中心、國際展覽館及相關附屬服務設施，做為未來舉辦國際會議、展覽及研發交流活動的重要場所，並可舉辦各種演唱、集會、體育賽事等大型活動，其中國際展覽館可提供六百個攤位，而國際會議中心可提供二千人及八百人會議室各一間、二百五十人會議室兩間、一百人會議室五間。

另國際會展中心也會設置七百個汽車停車位、六百個機車停車位，完工後可提供會展產業（Meeting、Incentive、Convention、Exhibition, MICE）更低成本、更好的服務，也能帶動周邊飯店業投資發展。

國際級觀光旅館同步啟動

青埔地區將是桃園發展重鎮，其中國際會展中心旁就是國際級觀光旅館，占地一．七六公頃，預定今年規劃設計、明年動工，與會展中心同步於二○二二年完工，並以促參方式設定地上物產權五十年開發，將是青埔第一個地上權觀光旅館，可提供大量商務需求。

此外，會展中心的對面為市府與中華電信合資的創新研發中心，目前已有許多國際科技大廠決定進駐，加上周邊的冠德購物中心、桃園國際棒球場，青埔將可發展為國際、經貿、文化城，發展商務、教育、文化、研發中心，能帶動桃園市整體發展。

桃園會展中心位置圖

桃園會展中心示意圖。（市府提供）

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