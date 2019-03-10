〈北部〉新生醫專「男」丁格爾人數 逐年攀升

2019-03-10

〔記者許倬勛／龍潭報導〕打破傳統性別窠臼，「男」丁格爾愈來愈多！龍潭區新生醫護管理專科學校護理科男學生逐年增加，近兩年招生都有超過七十名男生入學。校方分析，由於社會型態改變，加上護理師工作穩定、起薪高，優於一般上班族，可能是主要的誘因；而男性的體能與獨立性高，在急重症、精神科病房可發揮優勢。

新生醫專護理科主任洪麗玲說，有別於過去護理科系都是女生選讀，近年來校內的男護生比例有逐年攀升趨勢，五年前護理科男學生僅五十三人，近兩年招生則有七十五人、七十三人，明顯增加不少；截至去年為止，新生醫專共培育兩百多位男護理師，絕大多數都在三級以上的醫院任職。綜觀男護生的特質，洪麗玲說：「他們都很陽光，具獨立、批判性思考，且樂於助人。」

洪麗玲說，男護理師多集中於急診室、開刀房、加護病房及精神科等，可能是因工作環境較為封閉、制服中性，不必忍受異樣眼光，且男護理師力氣大、抗壓能力強，可成為醫院重要的人力來源，頗受業界歡迎。

專五男護生邱榮玠說，選擇當護理師主因是起薪佳、穩定性高，例如在急重症病房工作，平均月薪四萬元以上，職業不分貴賤、更不該區分男女，專業才是最重要；專五張家豪則認為，若是男護理師比例提高，或許可降低醫療暴力發生，對他來說，看到病人逐漸康復，是很有成就感的事。

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