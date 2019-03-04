〈北部〉全國青少年傑出志工 2海青高中生獲獎

2019-03-04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕二○一九年的第十九屆保德信青少年志工菁英獎將於本月十日在台北舉辦頒獎典禮，全國「傑出志工獎」三十人，花蓮縣共二人獲獎，都是海星高中學生，其中海星高中學生志工葉欣從國小三年級就加入壽豐鄉服務偏鄉學童的「五味屋」服務，協助整理物資、販售，葉欣說，透過服務也讓自己「蛻變成更好的自己」。海星高中也因入選人數多，勇奪「服務教育楷模獎」，是東部唯一獲獎的學校。

保德信青少年志工菁英獎最近公佈得獎名單，全國僅有三十人入選的「傑出志工獎」花蓮有二人，包括海星高中葉欣、劉丹華。

偏鄉社區因隔代教養普遍，東華大學教授顧瑜君在壽豐鄉豐田社區催生「五味屋」，透過二手商店的營運模式，讓社區的孩子放學後有一個「家」，到這裡寫作業，也學習應對進退的應有態度。

本屆獲選傑出志工的葉欣，國小三年級就到「五味屋」當志工，整理來自各地的捐贈物資、標價、上架販售，隨著年紀漸長，也開始負責專案計畫、帶新來的小朋友學習成長。葉欣說，過程中，她也學會許多學校沒學到的事，知道自己要更努力，才能讓自己變得更好。

另一傑出志工獎得主劉丹華，高二擔任「善牧天使社」社長，假日到花蓮善牧中心陪伴孩子課後輔導、帶科學營隊，也前往苗栗加入「博屋馬偏鄉教育計畫」；關心社會議題的她，還參與高中、大學生的「模擬立法院」活動，她目前是「學生獨立媒體─高中生看世界」執行長。

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