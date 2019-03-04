〈北部〉生態復育有成 青毛蟹重現東海岸

2019-03-04

〔記者王峻祺／花蓮報導〕學名為台灣絨螯蟹的「青毛蟹」，過去常見於東海岸溪流，近年受人為捕捉及棲地改變影響，數量略減，花蓮林區管理處在提倡建立國土生態綠色網絡後，透過生態保育，串聯森林、河川、部落及海洋，成功復育洄游性蟹類魚蝦喜愛的溪流環境，目前已發現抱卵的青毛蟹陸續現蹤。

身體較一般螃蟹扁平、屬台灣特有種的青毛蟹，外觀體色像極了墨綠色的青苔，主要分布在台灣東半部流入太平洋的河川間，範圍包括，北起宜蘭縣頭城鎮大溪地區、南迄屏東縣滿州鄉。

花蓮縣豐濱鄉復興部落耆老王明源說，過去加塱溪流域常見到青毛蟹，近年變得稀少，推測可能和河川環境改變有關係，僅有專業捕蟹人，依靠經驗才有機會找到較多的數量。

花蓮林管處長楊瑞芬說，成熟的青毛蟹可抱卵八萬至十七萬粒不等，繁殖需從河川往海洋移動再釋放幼體，近二年委託調查團隊洄瀾風生態有限公司記錄加塱溪流域的生態變化，發現許多洄游性的魚蝦蟹類已現蹤，包括最具代表性的青毛蟹。

她說，過去因河口水泥工程整治，使幼蟹上溯回支流棲息困難，加上採捕壓力，使得青毛蟹數量銳減，此次調查發現青毛蟹蹤影，證明推行溪流生態環境復育的重要性，也讓執行團隊士氣大增。

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