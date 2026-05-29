因應AI浪潮 屏縣拚118學年「生生有平板」

屏縣朝118學年度全面達成「生生有平板」願景邁進。（屏東縣府提供）

因應全球數位化浪潮與AI時代來臨，屏東縣政府積極推動教育升級轉型，透過數位科技，盼讓每位學生無論身處城市或偏鄉，都能享有平等優質的學習資源；在大力投入智慧教學設備、校園高速網路、教師數位增能與課程設計下，屏縣可望在一一八學年度全面達成「生生有平板」目標。

偏鄉學校已達「生生有平板」目標

縣府教育處統計，屏東縣高中、國中與國小超過五萬名師生，共配置兩萬六千台平板設備，其中偏鄉學校已達「生生有平板」目標；一般學區及非山非市學校，也已達六班配置一班的比例，預計一一八學年度「生生有平板」達標。

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潮和國小二〇一九年起逐步導入數位教學，如今擁有超過五百台平板，數位學習早已融入校園日常，隨著成果展現，招生大幅成長，一〇八學年新生僅四十八人，隔年增至八十人，一一〇學年度更突破一一〇人，甚至需啟動總量管制，成為地方教育翻轉的成功案例。

潮和國小校長謝相如說，數位教學並非「為科技而科技」，而是透過扎實的教學設計與合作學習，引導孩子快樂學習、多元發展，有學生利用平板將赴日本世博旅遊經驗製作成簡報。

學生郭芷琪則結合自然科學與環境議題，利用平板創作環保影音作品，期許未來成為推廣環境教育的志工。

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