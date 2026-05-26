北市逾50年7樓老公寓 成都更孤兒

無電梯長者難下樓 屋況不佳

台北市議員許淑華昨質詢指出，都更、危老等相關措施遺忘七樓以下且屋齡五十年以上建物，高達五萬六六一九棟恐淪「都更孤兒」，居住其中的長者因行動不便無法下樓，房子結構不佳又難加裝電梯，若要跑腿，只能用繩子綁錢請託鄰長代勞。都市發展局長簡瑟芳坦言，七樓老公寓都更確實困難，可以先針對個案現況與條件做評估。

用繩子綁錢 請鄰長代勞買東西

許淑華在工務部門質詢指出，現行都更政策未照顧到七樓以下且五十年以上、逾五萬六千多棟的老屋，許多老伯伯、老婆婆因不便下樓，居住環境也不佳，若要添購沙拉油，還得拜託鄰長協助，「繩子綁錢下放地面給錢，再用繩子綁住拉上去」，無奈地說，這都什麼時代了，還是在台北市，更不用說鄰長年紀偏大，爬樓梯也很辛苦。簡瑟芳說，若有明確個案，可先行了解評估。

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此外，信義區五常里一處逾六十年屋齡的廿九棟矮舊房屋，室外鋼筋外露、室內壁癌漏水，已整合九成住戶要申請防災型都更並送件，但有使照沒建照，地籍套繪竟顯示在中正區；擔心老屋資料存續恐影響到都更申請，認為市府應一次性處理逾六十年屋齡的一萬二三六三棟建物。簡瑟芳說，有使照沒建照的老屋，會跟建管處討論從機制面解決。

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