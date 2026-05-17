國中會考》數學科量角器違規 創3年新高

國中教育會考登場，全國試務會提醒考生，手機智慧裝置禁止隨身攜帶。圖為過往的國中會考情況。（資料照）

昨天國中教育會考首日應試秩序良好，四科到考率均維持在九十八％以上，不過，數學科出現「攜帶量角器或附量角器功能文具」違規情形，共四十五件，創近三年新高。全國試務會闈外辦公室主任王延煌表示，將提交各考區試務會及全國違規事項處理會議確認。

首日各科違規件數以數學科七十七件最多，其次為社會科五十五件、寫作測驗四十件、國文卅二件。教育部政次張廖萬堅表示，「提前翻閱試題本或逾時作答」、「攜帶量角器等違規文具」及「隨身攜帶非應試用品」是最常見違規類型。

請繼續往下閱讀...

社會科原有一件被列為「惡意擾亂試場秩序」嚴重違規案，經了解，該名考生應試過程中有起身等不自主行為，屬較需要關照學生，並非惡意擾亂，改列一般違規。

而基隆市有一名考生在四月底突發重病住院治療，仍不想放棄會考，基隆市教育處與試務單位緊急研究後，在台大兒童醫院為他開設專屬考場，昨天派一組試務團隊專車前往醫院，讓考生順利考試。

各科試題本及參考答案將於今日下午二時以後，公布於國中教育會考網站。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法