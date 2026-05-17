國中會考》數學取材新穎 老師：考生覺得陌生

國中教育會考昨日登場，考場以各自的方式祝福考生。（記者叢昌瑾攝）

今年國中教育會數學科，教育部中央輔導團老師認為，考題內涵兼具生活化與多樣性，部分題目需從圖表中擷取與判讀訊息，也有部分題組取材新穎，考生會「有點陌生」；考生則對非選題印象深刻，直呼每題題幹長達一頁之多，很像考「閱讀素養」。

台北市北投國中教師林柏嘉分析，前十一題多以單一數學知識概念為主，計算量相對較低；第十二題至第十八題則逐步增加訊息判讀、概念連結及情境轉化的需求；第十八題以後題目需具備較清楚、深入的數學概念理解與推論能力。

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桃園市平鎮國中教師劉建成指出，第十七題全國用電量問題要推估未來七年用量。第十題逛書店分別購買與一起購買的打折問題，需要學生從圖表中擷取與判讀訊息等。

非選擇題部分，第二題以三個五邊形沙發需緊密拼成Y字型沙發椅，並放置在正六邊形地毯上為題，要求學生求出拼合後的相關角度並推算地毯邊長至少需為多少公分。林柏嘉表示，學生必須擬定合理的解題推論方法，還要能清楚說明解題過程與理由。

台北市大安國中呂同學認為，非選題題幹敘述比較長，要思考一下再解題。陳同學也說，非選題花費比較多時間。

台中居仁國中楊姓考生指出，前十五題只要觀念夠熟，為基本拿分題，但從十六題起到廿二題較具難度，非選題第二題如「大魔王」，有兩個子題要證明，第二個子題證明過程甚至要寫到十行之多。

蔡姓考生指出，今年題組題共三題比往年多一題，且題幹超長，每題題幹長達一頁之多，很考驗考生「閱讀素養」。楊姓及蔡姓考生也說，感覺「簡單的題目變更簡單，難題變更難」。

高雄鳳西國中高同學表示，非選題很有挑戰性，問六邊形的邊長，雖知答案但文字說明不易表達。

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